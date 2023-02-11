支援新竹科學園區用水的68億「石門水庫至新竹聯通管工程計畫」，困難度最大的第1標石門到關西段，北水局為避免流標，召開廠商說明會修正相關意見後上網公告，期20日能順利決標，達成2026年底完工的目標。

北水局副局長郭耀程指出，新竹聯通管工程全長25公里，分3個標案發包施作，第1標石門到關西段約6公里，經費32億元，從石門水庫「分層取水工」處要挖長3.4公里的隧道，屬工程難度最高的「要境標」。

郭耀程指中央限定新竹聯通管工程要在2026年底完成，該局為避免發生流標問題，依原物料上漲等做調整，並召開廠商說明會依意見做修正，第1標日前上網公告，將在20日開標。

郭耀程說，第2標和第3標多沿台3線路邊埋管，將盡量避開私有地，減少用地徵收問題，工程難度相對比第1標為低，會陸續上網公告招標。

2、3標沿關西鎮、橫山鄉到竹東鎮的台3線，埋設2000mm的輸水管線，經油羅溪和上坪溪各設置1座水管橋，沿上坪溪左岸到上坪攔河堰之前的跨河放水段，做引水路跌水工，連接寶二水庫的引水渠道。

郭耀程說，水公司沿台1線完成的桃竹備援管線，最高可日供20萬水到新竹，因要加壓會有爆管問題，新竹聯通管工程是從高往低供水，不需要做加壓設施，以水的動力就可將石門水庫的原水直接送進寶二水庫，最高可日送30萬噸原水。

郭耀程說，新竹聯通管也是屬備援管線，能與桃竹備援管線做互補，在石門水庫蓄水充足時，可將原水直接供給寶二水庫，讓新竹科學園區穩定供水，減少竹科缺水風險。

此外，台積電在寶山二期擴廠完成後，與政府簽定是使用新竹縣、市3處水資源中心的再生水。郭耀程指新竹縣市政府的再生水設施若未能完成或供水不足，只要新竹聯通管如期完成，將可隨時支援台積電寶山二期的用水。