台南市警、消及海巡人員在南區親水公園海邊，搶救卡在消波塊上載浮載沈的林姓男子。（讀者提供／洪榮志台南傳真）

台南市林姓男子最近疑因與妻子感情不睦，今天凌晨發生口角後負氣離家，開車前往南區親水公園海邊。台南市警六分局獲報到場搜尋，發現林男卡在消波塊上載浮載沈，立即會同消防人員將他拉上岸送醫，及時救回生命。

今天凌晨4點左右，警六分局灣裡派出所警員林銘哲、蔡孟勳執行巡邏勤務時，突然接獲勤務指揮中心通報，指有男子駕駛1輛自小客車，前往黃金海岸一帶意圖輕生，2人立即趕往現場周遭沿線來回巡查。

員警在親水公園堤防旁，發現該輛通報的自小客車，但遍尋不著被協尋的30多歲林姓男子後，立即通報消防局及海巡署協助搜救。

經過地毯式的搜索，果然在消波塊旁發現林男載浮載沉，眾人合力將他拉上岸邊，經救護人員初步檢視，發現對方仍有生命跡象，緊急送往市立醫院搶救，成功救回林男的生命，家屬對警、消人員的英勇表現深表感謝。

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