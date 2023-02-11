企排18年第15周賽事首場比賽由愛山林出戰極速超跑，超跑本場比賽發揮超跑本性，前兩局壓倒性的戰局迅速取得2比0聽牌領先，愛山林卻發揮韌性，第三局雙方鏖戰至Deuce，愛山林才驚險拿下，第四局雖愛山林開局聲勢大漲，但超跑及時回穩，終場超跑以25比14、25比18、29比31、25比21擊退愛山林。

開局兩隊你來我往，前半段戰況呈現拉鋸，超跑蔡幼群與 Carla 的攻擊替球隊拿下不少分數，愛山林則靠著洪詩涵緊咬比數，未料愛山林發生攻擊出界，讓超跑掌握機會拉開比數，瞬間取得7分領先，超跑就靠著這股氣勢拿下第一局。

第二局超跑持續加溫，蔡幼群與Ale的攻擊加上愛山林的攻擊失誤，超跑開局取得4分領先，愛山林立刻喊出暫停。暫停回來，愛山林洪詩涵與吳佩茹雖偶有佳作，但仍無法抵擋Carla與蔡幼群的猛烈攻勢，加上葉軒岑補上適時一擊，超跑順利收下第二局。

第三局愛山林試圖反撲，前半段與超跑互不相讓，洪詩涵與黃珮甄兩人聯手幫助球隊取得3分領先，迫使超跑喊出暫停，暫停回來，愛山林幾次的變換節奏的攻擊讓極速超跑反應不及，持續擴大領先，超跑再次喊出暫停。暫停回來，蔡幼群連續攻勢加上愛山林的失誤，雙方戰成15比15，兩隊一路鏖戰到 Deuce，但關鍵時刻失誤送分，愛山林驚險搶下一局。

關鍵第四局，愛山林延續上局氣勢，吳沛緹與洪詩涵兩人聯手，開局幫助球隊取得3比0優勢，此時超跑蔡幼群獨挑大樑，一人抵抗愛山林洪詩涵與吳沛緹的攻勢，以及隊長陳菀婷在中半段的發球直接得分帶動氣勢， 加上愛山林自亂陣腳失誤送分，超跑拿下第四局，也收下本場比賽勝利。