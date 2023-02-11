一名網友分享，朋友公司的老闆在新人電腦裡面安裝監視軟體，美其名是想監看新人的工作能力，但他卻覺得這個行為怪怪的，引起網友熱烈討論。對此，勞動部曾解釋說，公司電腦安裝側錄或監視軟體，如果沒有事先告知員工，恐違反隱私權；過去曾有類似案例發生過，最後主管因為違反《通訊保障及監察法》以及涉及「妨害秘密罪」被判3個月的有期徒刑。

一名網友近日在Dcard上分享，一位朋友說自己的主管做了一件怪事，在新人報到之前，在新人們的電腦裡面安裝了監視軟體，還說不是要看員工有無偷懶，而是要查看新進員工的能力怎麼樣，讓他聽了嚇了一跳。

原PO表示，朋友主管的行為很奇怪，首先是不怕新員工發現後離職嗎？再者隨便監看員工是可以的嗎？且不知道這樣是否有違法的疑慮。而且那個監視軟體是只有上班在公司裡面可以看，還是回家用手機也可以看呢？總之整件事就是怪怪的。

貼文引起網友討論，不少人超反感說，這有點不妥，知道以後會很想離職；但也有網友表示，一般大公司裡面如果有資訊部門的話，電腦都有可以監視員工的軟體，只是要不要調閱來看而已。另有從事資安相關工作的網友則說，資安軟體或防毒軟體都有可能側錄電腦畫面，也可以備份你在公司電腦使用通訊軟體的對話內容，所以建議大家不要隨便用公司的電腦登陸私人通訊軟體。

根據《518職場熊報》報導，公司監控員工電腦的行為，勞動部曾回應說，若公司沒有事先告知員工，恐違反隱私權。過去曾有公司為防止機密資料外洩，就偷偷在員工的電腦裡安裝側錄軟體，但因軟體無法辨別公司與個人隱私內容，使得員工的私密資料也全部被錄下來，後來雇主因違反《通訊保障及監察法》、涉及「妨害秘密罪」被判了3個月的有期徒刑。