受到極端天氣、疫情影響，近期台北市殯儀館冰櫃傳出滿櫃狀況，有80具遺體暫時被置於第二殯儀館的禮廳內，僅靠冷氣、電風扇降溫；有民眾擔憂，沒有妥善處理遺體，恐不尊重往生者，也怕有臭味傳出。台北市殯葬處回應，因為元宵前不辦告別式的習俗，冰櫃數量確實一度緊張，現在暫時還有20具遺體暫放於禮廳「排隊中」，預估16日以後冰櫃不足的問題就能緩解。

有民眾爆料，二殯冰櫃已經爆滿，因此只能將遺體暫放在至美三廳、四廳內，一廳放40具，最高峰時期放了80具遺體等待送入冰櫃。民眾更指出，家屬被要求自費買乾冰，否則遺體在常溫下放過久恐會發臭，彷若漁貨的放置方式，顯現二殯處理不妥，應想方設法改善。

台北市殯葬處長張世昌受訪時說明，由於年後出現極端天氣，不少人因此過世，再加上元宵節前不辦告別式的習俗，冰櫃數量確實一度緊張，高峰期禮廳內曾放置80具遺體，目前則是還有20具在等待冰櫃。他說，其實台北市的冰櫃已經比各縣市還多出很多，不過每年過年期間冰櫃數量都會比較緊張，今年尤其特別嚴重，「新北現在也都是滿的」

張世昌說，除了放置一般冰櫃，遺體也能放在大的冷凍貨櫃，一個貨櫃可以放30具，至少能容納120具。雖新北聲稱開了很多貨櫃，但目前有3個貨櫃滿了，只剩1個貨櫃可以用，從台北市的角度來看，也希望民眾能將遺體送往新北市，但家屬在考量後還是想要送到台北。

張世昌表示，若台北拒收遺體，家屬就得去找有冰櫃的地方，衡量過後實在逼不得已，才會將遺體暫放在禮廳。這段期間會透過電風扇和冷氣把禮廳環境溫度降到14、15度左右，最多暫存一天，妥善保存下不會有發臭問題，也會和家屬事先說明放進冰櫃的時間。

張世昌點出，其實台北也有設置大型冷凍貨櫃因應，但有接到很多家屬反映不想讓過世親屬在貨櫃裡，不得已下才會將遺體放置在禮廳，讓家屬可以預期甚麼時候可以進到冰櫃，大部分的家屬都能接受這樣的處置方式。

另，遺體若放在冰櫃超過7天，會收取冰櫃寄存費。張世昌則保證，暫放在禮廳的這段期間，都不會和家屬收取400元的冰櫃費。至於是否有和家屬收2000元買乾冰？張世昌強調該費用是由廠商收取，雖然環境沒有問題，若有些家屬想讓遺體保存更好，就會自費和殯葬業者、乾冰業者買乾冰，過去各殯儀館若冰櫃滿位，都是這樣的處理方式，並非台北市獨有的處理方式。

張世昌指出，冰櫃不足的問題已經慢慢紓解，但速度沒有預期的快速，按照目前告別式辦理的狀況，再過幾天就會慢慢緩解，預期15日後就沒問題。不過他也說，下周又有寒流，也不敢打包票屆時一定能解決，但能保證的就是，若遺體送入二殯一定不會拒收，也會妥善的保存遺體，讓家屬安心。

殯葬處強調，二殯是新的大樓，環境和其他殯儀館相比之下較好，又有焚化廠，所以來排隊的民眾才會增加，希望民眾不要太過恐慌，不會過世無處可去，只是稍微排一下隊。另外，張世昌也透露，二殯整修工程目前缺工缺料，雖已盡力督工，但拿到執照的時間可能會延遲，延遲多久仍待計算。