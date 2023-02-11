「砲哥」表示只要客人出得起錢，提出的任何小姐玩法幾乎是來者不拒。（影片／ 中時新聞網Youtube）

台北萬華區隱密巷弄暗藏春色，擁有百年歷史的阿公店及茶室文化，是當地著名的聲色場所，生前多次在媒體前揭露八大行業情色內幕的「砲哥」，曾表示在這區由於消費不高，加上店內小姐玩很開，總讓尋芳客流連忘返。

老司機「砲哥」表示大陸女子選擇萬華區「下海」，主要是拉到客，也就是所謂的「開番」，最多可以抽到五成獎金，在錢賺得多的情況下，自然願意「拉一刻送一炮」，加上小費文化盛行，玩法自然更是五花八門，對此，「砲哥」指出不論酒店看的到或看不到的，這邊全部都能玩，強調「當場想做什麼就做什麼」，就連當場「吹奏樂器」也是司空見慣。

「砲哥」表示下海的女子，除了大陸籍、越南籍占多數，還有來自泰國、柬埔寨、印尼等地，由於多數屬於「無牌」，或者是遠渡重洋偷渡而來，基本都是要以最短時間海撈一筆，因此只要客人出得起錢，提出的任何玩法幾乎是來者不拒，因此消費客群才會遍及各階層。

對此，網友紛紛回應：「老司機玩家才知道這比酒店好玩」、「阿公店裡面，大膽敢露敢玩的，就會紅」、「酒店不去去阿公店，除了經濟因素，還有就是酒店玩法不一樣」、「開番先換一萬塊小費放桌上 ，小姐就會玩了」、「我需要親自去萬華體驗一下，看你有没有吹牛」。