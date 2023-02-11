總統蔡英文抵達白沙屯拱天宮首先向媽祖粉紅超跑神轎參拜。（翻攝拱天宮直播網站／謝明俊苗栗傳真）

總統蔡英文抵達白沙屯拱天宮首先持香爐替媽祖粉紅超跑神轎淨轎。（翻攝拱天宮直播網站／謝明俊苗栗傳真）

總統蔡英文抵達白沙屯拱天宮媽祖參拜。（翻攝拱天宮直播網站／謝明俊苗栗傳真）

總統蔡英文抵達白沙屯拱天宮媽祖參拜。（翻攝拱天宮直播網站／謝明俊苗栗傳真）

總統蔡英文抵達白沙屯拱天宮媽祖參拜，並向在場信眾致詞。（翻攝拱天宮直播網站／謝明俊苗栗傳真）

粉紅超跑將起駕！蔡英文赴白沙屯拱天宮參拜媽祖 民眾鬧場喊「拿出良心」 @ChinaTimes ​

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖北港進香遶境活動，即將在12日的凌晨1時25分展開，總統蔡英文及副總統賴清德11日先後於下午及晚上，赴拱天宮向媽祖參拜，兩人並依序先向拱天宮媽祖參拜完後，再轉往隔鄰的後龍鎮山邊媽祖參拜，蔡英文則在結束參拜後，不搭乘車隊北返台北，而是由車隊護送至台中市清泉崗基地，再轉搭空軍一號返回松山機場。

蔡英文是在11日下午3時零5分左右抵達拱天宮，首先到拱天宮管委會的辦公室內，向媽祖的粉紅超跑神轎上香致敬，廟方並安排由蔡英文手捧香爐，繞行神轎進行淨轎儀式，淨轎結束後，蔡英文等轉往主殿向媽祖上香參拜，接著走出廟外，在廟門前向在廣場上的信眾們致詞。

蔡英文表示，來到拱天宮祈求國泰民安，風調雨順，今年疫情較緩，白沙屯拱天宮媽祖進香報名人數超過10萬人，每次的進香活動都展示國人團結合作的精神，在此向媽祖懇求保佑大家平安，即將放鬆口罩禁令，要讓景氣復甦，呼籲立法院盡快通過預算投人經濟復甦發展。蔡英文致詞完畢後，隨即匆忙轉往隔鄰的後龍鎮山邊媽祖參拜，接著就搭車隊轉往台中市清泉崗機場，搭乘空軍一號專機北返。

據悉，依照路程方向，總統車隊既有全程前導及交通管制，由苗栗縣後龍鎮直接北返台北，應不用1個小時就可回到台北，但卻刻意往南回繞一個大圈去台中市清泉崗機場搭空軍一號，顯然是浪費許多警力、油料，總統這種行程安排讓許多民眾不解。