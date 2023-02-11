新竹縣文化局響應2月21日世界母語日，在圖書館1樓大廳推出「母語就醬玩生活」主題書展，並有系列閱讀推廣活動，邀請大小朋友攜手輕鬆學母語，一同探索多元母語特色，感受在地文化之美。

文化局長李安妤說，為響應每年2月21日「世界母語日」，文化局圖書館即日起至3月5日，於圖書館1樓大廳辦理「母語就醬玩生活」主題書展，本次展現台語、客語、原民及在地文化4大主題。

其中，原民主題書展透過原民特色介紹，帶領讀者們探索台灣16族群的神話傳說，運用圖騰、動物特色、人物造型及部落節慶等，呈現珍貴的原民文化。

文化局同時將陸續舉辦系列閱讀推廣活動，包括原民泰雅紋面、賽夏臀鈴手作體驗、桌遊玩遊戲學台語、在地茶文化體驗及客語說故事創作分享等6場親子活動。

文化局歡迎有興趣的大小朋友，共下來構築客語、台語、原民族語等母語學習樂趣。

李安妤並說，縣長楊文科上任積極復振客語、發揚客家文化及多元文化傳承，邀請客語薪傳師廣開客語能力認證班，並定期推出「文科客家諺語教室」影片於文化局影音頻道播出，廣邀民眾輕鬆學客語。

楊文科表示，客語為客家文化核心精神，新竹縣為客家大縣，廣納閩南、原住民及新住民等多元族群，為文化共榮的大家庭，透過閱讀不僅促進族群相互認識，也能逐步提升在地競爭力，展現新竹縣的幸福力。