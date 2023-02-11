NFL每屆超級盃都有人在譜寫歷史，到了今年第57屆，「從不缺席超級盃俱樂部」3位成員也都準備好了，他們是82歲的漢斯契爾（Tom Henschel）、87歲的克里斯曼（Don Crisman）、83歲的伊頓（Greg Eaton）。首屆超級盃在1967年於美國洛杉磯舉行，綠灣包裝工以35比10戰勝堪薩斯酋長隊。

美媒FOX報導，他們3人從1967年至今就沒有錯過任何一屆超級盃，全都是現場觀戰。超級盃著名的中場表演與天價廣告，早年根本都不存在，伊頓回憶最初幾屆超級盃的中場表演只是由大學生組成的樂團，到今日已成為天王巨星的舞台，本屆請到流行天后蕾哈娜（Rihanna）演出，蕾哈娜提到「代表黑人女性」的意義重大，成為她登台的一大原因。

本屆超級盃寫下歷史紀錄，老鷹隊四分衛赫茲（Jalen Hurts）、酋長隊四分衛馬霍莫斯（Patrick Mahomes）碰巧都是黑人球員， 這是首度由兩位黑人四分衛領軍超級盃之戰。這3位「超級盃老兵」之中，只有伊頓是黑人，他很高興能看到這一天，美國早年對黑人並不友善，伊頓回憶當年在佛州看球賽時，晚上還被迫與他的白人好友下榻在不同的飯店。

這幾位球迷也是頗有錢的，這次買了3500美元的門票（新台幣10.6萬）加上食宿費其實是不小的開銷，同時他們已經在籌錢預定下一屆的門票了。第57屆超級盃將於2月13日開賽。