位於北門車站的麗星飯店已完工多年，因林務局與宏都阿里山公司的訴訟糾纏多年，光鮮亮麗的建築物閒置13年，2021年7月底雙方達成和解後，阿里山林業鐵路及文化資產管理處即朝促參案規畫，10日阿里山林業鐵路及文化資產管理處舉辦「阿里山林業鐵路北門車站飯店促進民間參與公共建設公聽會」，蒐集地方意見，預計今年8至9月公告招商，12月底前完成簽約。

農委會林務局與宏都阿里山國際開發股分有限公司達成和解後，結束雙方長達逾10年的履約爭議訴訟，雙方協議林務局以7.58億元價購北門車站「麗星大飯店」所有權，2021年底完成建物移轉登記，地處黃金地段的飯店建物地下1層、地上7層，外觀在閒置13年後仍十分完整，不過1樓、3樓地磚、壁磚破損，木製裝潢毀損狀況，另地下停車場天花板也有漏水痕跡。

阿里山林業及文資處副處長周恆凱說，北門飯店原促參契約因莫拉克天災不可抗力而終止，歷經訴訟程序，2021年7月29日達成和解，2022年1月5日完成現場點交取回，目前林務局正在進行促參可行性評估及先期規畫，擬將旅館區域委託民間機構營運，提供優質住宿與餐飲之專業服務，達資產活化與提升公共服務品質目的。

為推動招商工作，阿里山林業及文資處昨辦理公聽會說明辦理情形及計畫內容，蒐集地方意見，預計於112年8至9月公告招商，12月底前完成簽約，期程與阿里山森林鐵路全線通車時間差不多，不過由於內部仍需整修，如年底順利簽約完成，正式營運期程仍未定。