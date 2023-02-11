前副總統陳建仁接棒行政院長蘇貞昌籌組「溫柔堅韌」內閣，未料名單公布後，因有近8成、29位是蘇內閣留任，引來「新瓶裝舊酒」的批評。對此，無黨籍立委高金素梅呼籲行政院長陳建仁、行政院副院長鄭文燦以及所有新閣員繃緊神經，她將會蒐集完整質詢資訊去問政。

陳內閣上任時，蔡英文曾交付四項任務，其中包括提升國家基礎建設、推動六大核心戰略產業、盤整防疫措施、檢討社會照顧體系。未料，新內閣中，有近8成、29位是蘇內閣留任，遭外界批評。據《TVBS》10日公布的最新民調顯示，有35%民眾表示滿意，也有31%不滿意，值得注意的是，竟有近33%沒意見。

針對立院將開議，高金素梅今(11)日接受《中評社》訪問時，特別點名陳建仁、鄭文燦，以及民進黨所有新閣員，請他們繃緊神經，高金素梅強調，她將蒐集非常完整的質詢資訊去問政。

針對總統蔡英文日前表示，在理性、平等及相互尊重下，願意和北京當局展開對話一事，高金素梅認為，民進黨是為了2024年選舉，才說出暫時性的放軟話語，根本沒有希望兩岸走向和平之路。