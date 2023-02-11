隨著物價飆漲，近來許多餐飲業者也紛紛調整價格，就有網友感嘆，現在連吃早餐都覺得傷荷包，大杯奶茶已經變成35元、鐵板麵一份則要70元，讓他直呼「早餐到底在貴幾點的？」貼文一出，有其他網友附和「鐵板麵加片肉要95囉」，不過也有人留言狂酸，認為是原PO口袋不夠深，「不爽不要吃」，還要他自己檢討一下。

「現在早餐到底在貴幾點的？」原PO在PTT八卦板發文表示，某些早餐店的大杯奶茶要價35元，就連隨便一個漢堡也要60、70元，甚至70元的鐵板麵也是屢見不鮮，飆漲的物價讓他不禁大嘆，「這樣下去連澱粉補給都要出事了啦」，也因此特地發文和網友討論，想知道早餐為何變貴了？

貼文曝光後，一票網友深有同感，紛紛留言，「現在鐵板麵加片肉要95囉」、「所以我都吃麥當勞了，以前反而是麥當勞比較貴耶」、「現在吃早餐看誰加蛋就知道是有錢人」、「沒150吃不飽」、「大碗涼麵70」、「早餐店老早就不吃了，西式貴、中式更是吃粗飽，完全不健康」。

不過也有其他網友認為可以選擇較便宜的早餐，或是乾脆和午餐一併解決，「黑糖饅頭、水煮蛋、豆漿，40元搞定」、「現在都改泡一杯牛奶+一顆水煮蛋，省錢得呢」、「我都兩顆茶葉蛋」，另外也有人說，薪水調漲物價理所當然會跟著調整，「材料成本和人工都變貴啊」、「經濟20年來最好，買不起的要檢討一下自己的問題」、「不爽不要吃啊，自己吃不起在那叫什麼」。