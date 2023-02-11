宜蘭縣蘇澳鎮距離日本沖繩縣石垣市僅220餘公里，兩地在1995年締結姊妹市，隨疫情趨緩，石垣市長中山義隆親率近40人商貿團，在國道5號蘇澳服務區舉辦「石垣市物產特別產售會」，是雙方締盟28年來，首次實質貨貿交流，從今天（11日）起到13日，可選購沖繩、石垣市60項展售商品。

蘇澳鎮與石垣市締盟以來，每2年由主政首長親自率團互訪，還有4次教育交流，2010年蘇澳因梅姬颱風釀成嚴重災情，石垣市發動募款協助復建；10年後蘇澳鎮也發起募資，將防疫物資送到石垣。

中山義隆表示，近3年來經濟生活與各式活動受到疫情影響巨大，直到現在才露出一線曙光，人們慢慢回到正常生活，石垣島觀光客數量逐漸回流，街上恢復到疫情前的熱鬧景象。

中山義隆表示，因此石垣市立即組團，並和姊妹市蘇澳鎮相互以經濟議題，雙方開啟貨貿交流為起手式，讓彼此土地所生產的作物、農林水產產區及其產品，跨越語言隔閡一起成為優質的寶物，共同開創商機。

蘇澳鎮長李明哲表示，蘇澳鎮與石垣市深化情誼，今年5月他將親自率領蘇澳師生43人赴石垣市教育交流，11月再率商貿團商品展售，積極推廣蘇澳美食、觀光，讓蘇澳物產邁向國際市場，提升國際能見度。

鎮公所表示，石垣市在蘇澳鎮展售商品均為一時之選，包括沖繩具代表性的長壽藻黑糖、八重山黑糖、西表島黑糖，還有沖繩山原檸檬汁、川平特級芒果汁、石垣鹽奶油捲、石垣牛肉派餅、石垣海鹽等60項，歡迎鄉親前來選購。