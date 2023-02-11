藝人吳鳳今身穿土耳其國旗上衣，現身拱天宮參拜白沙屯媽祖。（中時新聞網攝）

藝人吳鳳今身穿土耳其國旗上衣，現身拱天宮參拜白沙屯媽祖。（中時新聞網攝）

吳鳳白沙屯進香求平安 穿土耳其國旗衣祈福：謝謝台灣救援！ @ChinaTimes

一年一度苗栗縣通霄鎮拱天宮白沙屯媽祖徒步進香，將在12日凌晨起駕出發，白沙屯媽祖進香每年都引來許多信眾跟著參拜，今年更是突破11萬人，創下歷史新高。

今（11）日除了總統蔡英文抵達拱天宮參拜，在台發展的土耳其男星吳鳳也前往參拜祈福，吳鳳今身穿土耳其國旗樣式的上衣，以此代表土耳其感謝台灣人近期協助土耳其強震的種種暖舉。

藝人吳鳳今身穿土耳其國旗上衣，現身拱天宮參拜白沙屯媽祖。（中時新聞網攝）

吳鳳接受媒體訪問時表示，自己從以前就很喜歡白沙屯媽祖，但之前並不常前來參拜。由於近日土耳其強震釀數萬人死亡，吳鳳表示此次前來參拜媽祖除了希望能為土耳其人民祈福，也要透過參拜媽祖來感謝台灣人的種種善舉，他指出台灣出動特搜隊，協助土耳其救援任務讓他相當感動，吳鳳也在現場連連向台灣人、特搜隊致謝。

拱天宮指出，今年進香期程，2月12日登轎出發、17日抵達北港、20日回宮，神轎、頭旗周邊裝設GPS定位系統，方便信眾隨時掌握媽祖位置。