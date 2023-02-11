金鐘主持天后陶晶瑩日前接受台視《台灣名人堂》專訪，她出道將近33年，首度接下寵物實境秀《哈囉!毛小孩》主持棒，笑稱答應點頭之前，先打聽過製作團隊，也詢問其他做過實境秀的主持人相關經驗，熱愛毛小孩的她，認為現階段在工作的選擇上，會將「要做什麼」及「做起來開不開心」作為考量。

寵物美容行業逐年興起，陶晶瑩的節目也跟上這股潮流，她透露曾經嘗試過幫家中的狗狗洗澡，早就料到會弄得一身濕，所以全家人換上泳裝，蹲在浴室洗狗，但因為狗狗並不受控跑來跑去，搞得又累又狼狽，後來還是決定送到外面，讓專業的來。

侯乃榕（左）和陶晶瑩暢談主持實境節目的心情。（台視提供）

陶晶瑩也表示將寵物送洗時，會注意牠們的反應，如果有害怕、發抖的行為，就必須注意，好在家中的寵物很喜歡她們挑的店家，她笑說：「車門一開，牠像看到親娘一樣，就很高興地進去，我們說『OK！沒問題』」

她謙稱開新節目，不僅能和寵物相處，也把握歸零重新學習的機會，並且一點點累積經驗，像是之前店內客人反應狗狗食物太燙，她就馬上買了測食物的溫度計，只要看到有水漬、或寵物便溺，都會迅速清理，追求完美的程度讓製作單位笑稱有點偏執。

陶晶瑩在新節目中擔任執行長，加上自己也有餐飲副業的經驗，將自身與寵物相處的經驗運用在節目中，則說，相信播出後，一定會有相關專業人士或業者盯著節目看，「如果我們真的做錯了，你告訴我們，就是機會教育，歡迎大家指教，讓節目更加完善」。