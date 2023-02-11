土敘強震撼動國際關注，台灣各界紛紛以實際行動表達關懷之情，駐台北土耳其貿易辦事處發起物資募捐，委託慈濟基金會內湖聯絡處協助收件，台灣民眾愛心湧現超乎預期，截至今年中午為止，已分類的有5000箱。（ 慈濟基金會提供／林良齊台北傳真）

土敘強震撼動國際關注，台灣各界紛紛以實際行動表達關懷之情，駐台北土耳其貿易辦事處發起物資募捐，委託慈濟基金會內湖聯絡處協助收件，台灣民眾愛心湧現超乎預期，截至今年中午為止，已分類的有5000箱。（ 慈濟基金會提供／林良齊台北傳真）

土敘強震撼動國際關注，台灣各界紛紛以實際行動表達關懷之情，駐台北土耳其貿易辦事處發起物資募捐，委託慈濟基金會內湖聯絡處協助收件，台灣民眾愛心湧現超乎預期，截至今年中午為止，已分類的有5000箱、未分類的更是堆積如山，土耳其駐台商務辦事處商務代表貝定可今天宣佈，「所有的捐贈物資只收到2月11日的下午5點鐘，以郵戳和快遞寄件時間為憑，親送物資者亦同」。

土耳其駐台商務辦事處從9日後委託慈濟基金會代收物資，但募集到的物資量已遠遠超出我們的預期，土耳其國內也接收到來自世界各國龐大的物資捐贈，決定台灣的募集活動提前結束，也感謝台灣人民源源不斷的愛心。

貝定可代表也向現場所有辛苦整理物資的志工團隊表達感謝之意，駐台北土耳其貿易辦事處說明，捐贈物資以「以符過冬」為首要條件，因衛生、防疫等考量，物資需為「全新」或「未使用過的」，恕不接受二手物品，而民眾捐贈的物資仍需大量人力協助後續進一步篩選分類、打包裝箱、搬運整理等繁瑣動作，因此慈濟也號召社會青年共善響應，藉由年輕人力量處理需要耗費大量體力的工作。

透過各種訊息得知慈濟內湖聯絡處整理物資而自發前來協助的人，包括慈濟志工、青年志工、社會人士等近千人。佛堂內湧入的物資和整理物資的志工，幾乎占據了所有的空間；佛堂外，一批批載運物資的車輛，有貨車、有卡車，還有轎車、機車甚至腳踏車，一輛接一輛，川流不息。