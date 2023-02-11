「偶像劇之母」柴智屏的獨生女高雋雅（小雅）前年離婚，現在與林瑞陽兒子林禹交往，已給柴智屏看過。近日高雋雅上節目分享17歲時嘴巴長過造釉細胞瘤，因為太過嚴重，牙齦、牙齒全挖掉重做，住院期間還自費做高壓氧艙幫助傷口癒合的更快，坦言花了不少錢。

高雋雅日前在節目《醫師好辣》中透露，學生時期很喜歡用手撐著臉念書，累了就換邊，有天發現兩邊撐起來的感覺不同，就醫檢查才發現口內右下方長出很大的造釉細胞瘤，「下面的牙齦都已經侵蝕，牙根也全部浮在上面」。

高雋雅當時住院一個月，總共動了兩次手術，坦言真的很痛苦；她回憶第一次開刀保留牙齒和牙齦，僅把腫瘤挖除，但醫生後來發現下排牙齦、神經等全被侵蝕，只好動第二次手術把牙齒和牙齦挖除，「所以我牙齦和牙齒這一排現在全部都是假的，我也不能植牙。」

醫生建議高雋雅自費做高壓氧艙，幫助修護細胞、傷口癒合得更快，一個禮拜做1、2次，一次3、4千塊，直言：「這樣花下來其實是滿多錢的。」

稍早，高雋雅在臉書轉發新聞連結，PO文表示：「認識我很久的人都知道，我高中的時候生了一個可怕的病，做了可怕的手術，現在右邊臉下面的牙齦跟牙齒都是假的，但是！我已經很幸運！幸好我有發現不然我的臉絕對就變形了」她呼籲外界不要小看身體不舒服的任何警訊，健康是最重要的。