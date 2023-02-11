台電棒球小學堂今天上午正式開打！身兼高雄區處處長及球隊領隊的張以諾（左）在活動致詞時表示，今天報名的50位小朋友可以搶先在台電棒球小學堂體驗打棒球的樂趣，真的非常幸福！。（柯宗緯翻攝）

圖說：擔任指導教練之一的外野手陳彥穎，棒球經歷16年，因為小時候也是參加棒球營隊才開始愛上棒球，所以很開心在成為選手後，也能回頭指導小朋友打棒球。（柯宗緯翻攝）

成軍77年的台電棒球隊，針對區處內的員工眷屬，首度舉辦「台電棒球小學堂一日體驗營」，今（11）日活動吸引50位小朋友報名參加，年紀最小的6歲，最大的12歲，台電棒球隊30位選手全員出動當教練，與學童在後疫情時代體驗熱血打棒球。

台電棒球隊隸屬在台電高雄區營業處，在社會甲組實力堅強，每年的重要賽事，包括4月開打的全國成棒甲組春季聯賽，以及11月至12月的爆米花棒球聯盟。主要訓練地點在台電訓練所高雄訓練中心，總教練為有猿臂投手美譽的鄭竣哲。

台電指出，球隊成員臥虎藏龍，包括投手謝柏賢、捕手陳瑞慕、內野手廖俊凱、蕭帛庭、陳偉志及外野手蔡智榆、戴如量皆為棒球國手，曾在2019年以中華隊身份參加第29屆亞錦賽，一舉拿下睽違18年的金牌。

身兼高雄區處處長、球隊領隊的張以諾表示，因應疫情，已停辦3年的台電球類fun電營，預計在今年暑假恢復辦理，今天報名的50位小朋友可以搶先在台電棒球小學堂體驗打棒球的樂趣，真的非常幸福！小朋友在這次體驗營，學習基本的投球、打擊、跑壘等動作，盡情揮灑汗水，非常值得！

擔任指導教練之一的外野手陳彥穎，棒球經歷16年，他透露，從國小3年級就開始接觸棒球，也是因小時候參加過棒球營隊，這次能夠像現在一樣回頭指導小朋友，成為別人的啟蒙，他覺得非常開心。