日本天后濱崎步2020年元旦無預警宣布於2019年年底生子消息，未公開孩子生父身分引起轟動，更直言沒有結婚打算，之後又在2021年5月報喜已生下第二胎，但不公布性別。濱崎步今（11）日罕見曬出全家福照，她手上抱著1娃、大兒子站在她身邊，畫面十分溫馨，她也有感而發地說，「相信人生是美好的」，看似當媽後對生活有所體悟。

濱崎步今日在IG分享她正在國外休息渡假，從她標記的好友推敲她應該是到夏威夷玩，她也罕見曬出全家福照，畫面中她與2個孩子在海邊欣賞波光粼粼的大海，仔細看能發現濱崎步3歲多的大兒子身高已經超過她的腰間，濱崎步也感性地說：「繼續前進，我依然相信生命是美好的」。

濱崎步罕見曬出全家福照。（圖／摘自濱崎步IG）

另外濱崎步也透露這次與20年前好友碰面，吃著對方為自己煮的料理，好像一切不開心的事情都不見了，感激地說，「沒人知道什麼時候會遇見誰，或是誰會離開，無論如何人生總要前進，所以更要珍惜當下」。

其實濱崎步宣布當媽後，生父身分引起外界瘋猜，更有人質疑高齡的她應該是找「代理孕母」，因為她從沒被拍到大腹便便的模樣；不過，濱崎步的媽媽就曾跳出來闢謠，堅稱；「當然是她自己來（生小孩）」，對於她選擇當單親媽媽，也無奈地說：「這是她的選擇，沒辦法左右她的決定」。