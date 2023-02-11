公廁一定都是又髒又臭嗎？台中市政府環保局推動「翻轉老舊公廁計畫」，去年針對市立圖書館5處分館、20座公廁進行大改造，今年再度爭取4000多萬元經費，將改造市場、公園及觀光景點等共80座公廁，並針對不同年齡、族群提供不同設備，盼翻轉過去公廁給人髒、臭且濕的刻板印象。

台中市府環保局長陳宏益表示，去年改造的公廁包括市立圖書館西區、太平區、石岡區、霧峰區以文及龍井區山頂圖書館共20座公廁，改造內容除汰換舊有設施為全新設備，並全面在蹲式廁間內加裝扶手、使用環保及節能的產品，盼讓民眾享有舒適、優質的如廁空間。

黃姓市民說，以前念書時，學校廁所或圖書館公廁的地板總是濕答答，且還沒走進去就可能聞到陣陣臭味，令人相當不舒服，記得念書時同學經過廁所都會刻意繞道，一定會等到忍不住、才憋氣衝進廁所使用；但他過年期間到霧峰區以文圖書館，發現內部的廁所設備齊全且無異味，根本宛如五星級。

太平區長億里長林泳鰡則指出，太平區圖書館的廁間是男、女各1座，經改造後，不再以傳統方式區分男廁、女廁，而是改為性別友善廁所，對女性讀者來說更方便，不必再為了等廁所而排隊，且貼心規畫的小便斗廁間可讓男性民眾保有隱私，上廁所不再尷尬。

為了讓公廁更符合民眾需求，陳宏益指出，從2019年爭取環保署補助公廁修繕經費後，環保局今年再成功爭取4000多萬元，將優先改善民眾經常使用的觀光景點、市場及公園公廁，改善項目除在蹲式廁間一律加裝扶手，也將採用節能照明、截水設施或節能標章的設備，落實環保永續。

環保局強調，未來改善的公廁都將依照該區域使用年齡層、族群，設計不同需求設備，盼讓公廁逆齡回春，也呼籲民眾一起維護，保持公廁不髒、不濕、不臭的環境。