梁朝偉與好友莊文強導演一起錄製節目《人生半山腰》。（摘自微博）

60歲影帝梁朝偉（偉仔）向來低調，鮮少公開演員以外的生活，近日他驚喜開設抖音帳號，更與好友莊文強導演一起錄製節目《人生半山腰》，把出道40年沒說的話都說了，回顧自己的演藝生涯，他謙虛表示，比自己會演戲又努力的人實在太多，「如果你要評價我自己的人生或是演藝生涯，只能用『非常幸運』4個字去形容，為什麼我有這樣的成績，除了幸運還能怎麼解釋」，也感謝自己一路走來得到了許多幫助，「我的了不起，是因為台前幕後的每個人成就了今天的梁朝偉」。

梁朝偉在成為演員前，做過很多工作，像是會計、售貨員，也賣過衣服，但都沒有一個他真正覺得適合的職業。在好友周星馳的建議下，便報考TVB藝員訓練班，「從沒有想過要當演員，但試試看有什麼不好？」還沒畢業就被選中當少兒節目《430穿梭機》的主持人，他相當感激自己的演出機會從未間斷，但他不只幸運還非常努力，「那時候在電視台每天平均工作18 小時，還曾經連續7天沒睡過覺」，直到他眼睛乾到眼淚狂流後，「才先停棚讓我休息2個小時，起來又繼續拍」。

當然他投入每個角色前也都做足準備，《一代宗師》拍了3年，他不拍戲時也天天練功3小時，就這樣練了3年；他自認屬於方法演技的演員，很容易因為角色影響到自己的情緒，拍《傷城》時，腦子裡每天都是在想如何演好角色，連睡覺都不斷在思考，導致要吃安眠藥才能入睡；拍《英雄》時，他拉傷腳部多條韌帶，腳腫得像豬蹄，但還是堅持著拍完了所有的武打戲；其中讓他最痛苦是在沙漠裡拍戲，因為容易暈車的他，在拍攝的那1個半月，每天得坐車6、7個小時來回片場，苦笑喊：「現在多苦的環境我都能適應。」

以前的梁朝偉，殺青後都會默默離開劇組，現在則更加珍惜每次相遇的緣分，不僅會留下來幫大家簽名，也會開心合影留念，他表示，10年前經過墓園後，便開始思考人生殺青（死亡）這件事，「不知道哪天我也會在一個小盒子裡被埋葬，所以現在的我更樂觀、更珍惜擁有的一切，不讓自己後悔」，他認為，做每件事就只是要有個交代，「新片上映我不會有太多的期望，因為我已經盡力做到最好了，觀眾喜不喜歡，我控制不了，別管其他人的想法，不然很容易迷失自我」。

他與郭富城主演新片《風再起時》中，有一幕他與父親在公園長凳上的感人場面，梁朝偉自曝，其實跟爸爸的記憶只停留在小學前，「基本上我爸爸媽媽天天都吵架的，我爸爸感覺是每天都喝醉酒」，每天聽著父母吵架的聲音，躲在被窩哭，也因此小時候就患上憂鬱症，童年的經歷，也讓他一直不想演出爸爸的角色，「並非抗拒，是不想讓我想起爸爸，加上年齡可能也還不太符合」，直到《尚氣與十環傳奇》才願意演出，「現在答應是因為覺得自己可以演更寬的角色了」。

梁朝偉也希望能夠2024年的春天拍攝電視劇，「因為我是電視台出身的，想要演藝生涯的最後回歸電視」。