美國國防高等研究計劃署（DARPA）實驗無人機蜂群戰術

五角大價正打算利用數以千計能在陸、海、空發動攻擊，以摧毀敵方防線的無人機，打造新型「大規模毀滅武器」。但專家擔心，人類可能會失去對這些無人機蜂群的控制。

據《每日郵報》（Daily Mail）10日報導，這項名為「自主多域自適應蜂群」（Autonomous Multi-Domain Adaptive Swarms-of-Swarms，AMASS）的絕密計畫將象徵規模空前的自動化戰爭。

雖然經費達7800萬美元（近24億台幣）的AMASS還在規劃階段，但美國國防高等研究計劃署（DARPA）已徵求供應商競標。按照計畫，小型無人機將裝備武器和導航及通訊工具，執行從雷達干擾到發動致命攻擊的各式任務。

儘管相關技術會改變美軍作戰的方式，卻也引發業界專家憂心。維吉尼亞州喬治梅森大學（George Mason University）政策研究員卡倫伯恩（Zachary Kallenborn）便指出，隨著無人機蜂群規模與日俱增，人類會變得幾乎不可能掌控決策。

打從2001年起，美軍就開始在戰場上使用無人機，隨著時間推移，無人機也變得更小、更隱形，得以悄悄潛入敵人防線，摧毀軍營，甚至干擾敵方技術。而AMASS更將一次施放數以千計無人機，在幾乎沒有，或沒有人類介入的情況下，執行好幾項任務。