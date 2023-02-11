寒假即將結束，山區春遊車輛大增，監理站、警方與環保局3方合作取締違規改裝車輛，11日上午4小時內查獲23件交通違規，多數為改裝車違規，環警監3方持續稽查嚇阻改裝車輛，確保山區居民安寧與用路人安全。

適逢寒假最後周末，台南市11日天氣晴朗，山區春遊的重機車潮遽增，多數機車族成群結隊，準備前往梅嶺、曾文水庫與嘉義大埔鄉遊玩。

假日一到，呼嘯而過的機車引擎噪音頻惹山區民怨，警方針對改裝重機車實施路檢，在楠西區台三線舊鹿田派出所設置攔檢點。

玉井警分局、麻豆監理站與環保局11日上午聯合稽查，4小時內共攔查75輛機車，查獲23件機車違規案，其中20件為改造裝車違規，包括改裝燈光、喇叭、排氣管、電器設備、引擎與底盤等違反道路交通管理處罰條例第16條與第18條，前者罰900元至1800元，後者罰2400元至9600元。另外3件為無照與越級駕駛。

警方表示，「監警環聯合稽查」，持續針對違規改裝車輛強力告發或通知召回檢驗。民眾如發現機動車輛行駛時妨害安寧，可上傳相片或影片至行政院環境保護署噪音車檢舉網站（https://noisecar.epa.gov.tw）檢舉，經查證屬實者將通知該車受檢。

警方提醒，道交通管理處罰條例部分條文已修正，納管微型電動二輪車需掛牌、投保強制險才能上路，法令施行前已購買的電動自行車可依舊法，領有審驗合格標章就能上路，仍需在2年內到監理機關完成牌照領用，需年滿14歲才能騎乘、騎乘時應戴合格安全帽、不得載人及超速25km／hr以上，一樣不得非法改裝致生危害自己與他人的行車安全。