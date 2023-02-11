超市龍頭全聯積極展店，近期在高市經發局招手下，進駐左營果貿市場，成為南台灣首家位於2樓的全聯分店。今（11）日進駐興達港市場，占地500坪的茄萣民族店，可服務周邊約1萬多位市民，不但活化公有閒置市場，更可促進地方經濟發展。

全聯茄萣民族店開幕祭出滿千送百、限量100份金針菇1元等優惠活動，吸引民眾湧入消費，人潮滿滿。（柯宗緯翻攝）

全聯茄萣民族店今天正式進駐興達港特定區公有市場，開幕典禮由全聯副處長梁又霽主持，經發局專委林玉霞、崎漏里長邱美麗等貴賓受邀共同剪綵，並參觀全聯協助修繕的無障礙坡道與電梯，及店內規畫與特色商品，現場人潮滿滿。

經發局長廖泰翔指出，興達港公有市場在縣市合併前由原茄萣鄉公所管轄，2000年底縣市合併後交經發局接管，一度委外經營開設餐飲館，提供合菜火鍋及販賣生鮮等食品，然而近年受疫情衝擊，廠商在2021年7月租約到期後，重新辦理招標，接續3次標租都乏人問津。

廖泰翔表示，經發局也特別成立「市場活化專案小組」每月定期檢討，在評估興達港公有市場當地周邊僅2家超商，盼透過招商引資提升在地民眾消費環境與服務。他感謝全聯先前已斥資93.7億元在岡山本洲工業區打造自動化物流中心及智慧化物流園區，近期又活化兩處公有市場閒置空間，並創造茄萣民族店16個工作機會。

全聯表示，身為全民超市，盼盡一己之力活絡在地商圈。為歡慶茄萣民族店開幕，今開幕日推多重優惠，包括使用全支付消費或者PX Pay儲值金全額支付消費滿1000元送限量100元全聯禮券。此外，11日下載全支付享福利點2倍送、拍照打卡上傳臉書送限量贈品。