吳可熙招待2位評審伊維特、法蕾莉吃台灣刈包，一口氣吃兩份。（CAA提供）

吳可熙最近受邀擔任世界最大短片影展「法國克萊蒙費宏國際短片影展」實驗短片國際競賽單元的評審，工作之餘不忘推廣台灣外交，私下帶著評審團去吃台灣美食刈包，雖然老外吃得津津有味，但是她一咬下去馬上發現「少了關鍵的台灣味」，當場與她們相約來台灣，一起吃正港的台灣刈包。

這是吳可熙第2次來法國克萊蒙費宏國際短片影展，上次因主演短片《海上皇宮》以演員身分參展，時隔8年再回到影展，角色轉換成為評審，心境上有很大的不同，像是學姊回到母校一樣，她坦言：「有種回顧過去最初的自己，也對未來的自己有更多的憧憬與希望，對影像、對表演也有更多的想法。」

吳可熙與另外2位評審美國導演伊維特盧卡斯（Ivete Lucas）、法國導演法蕾莉瑪蕾珍（Valérie Mréjen）分別來自亞洲、美洲、歐洲3個不同的地方，也成為很特別的評審經驗。她透露，看片過程彼此會互相彌補不同地方文化的見解，「但我們對作品的想法相當相近，甚至連哪部片該拿首獎也是想法一致！」

或許是3人的品味相近，私下吳可熙與另外2位評審伊維特、法蕾莉很快成為好友，其中美國導演伊維特盧卡斯曾經驗出DNA有1％的亞裔血統，直接親切叫她「妹妹」（Sister）互認姐妹，完全把她當成自己人。

伊維特、法蕾莉雖然沒去過台灣，但都喝過珍珠奶茶，也久聞台灣美食很好吃。剛好今年影展規劃台灣主題單元，還有在當地精心安排台灣小吃市集，吳可熙特別招待她們吃台灣刈包，2人都非常興奮，「零下3度的天氣吃到熱騰騰的刈包，她們都吃得很開心，我們都點了2份！」

看著2位評審滿足的笑容，吳可熙咬下去卻發現味道完全不對，居然內餡加了咖哩醬汁，詢問之下才知道是廚師「故意」作的創意料理。她告訴另外兩位評審，台灣刈包最關鍵的是加花生粉、香菜，當場她們聽到相當好奇，直說「很想來吃看看」，更當場相約去台灣吃正港的刈包，還要一起去逛夜市。

影展期間時值法國反年金改革大罷工，吳可熙也在路上看到許多抗議人士。印象很深刻的是，開幕當天主持人花10分鐘的時間，當著現場所有人聊起罷工議題，甚至在台上疾呼：「下週二所有人都要上街頭罷工，支持工人！」她說：「沒想到會遇到法國大罷工，很熱烈，很激昂！」成為難得的影展體驗。