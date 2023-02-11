新竹市農會去年栽種新品種彩虹蘿蔔，經由農民悉心照料，於今年2月順利收成，今舉辦親子拔蘿蔔活動，吸引上千名民眾參與，現場也有示範製作蘿蔔糕，和親子彩繪蘿蔔等活動，讓民眾了解農地環境、蘿蔔的生長狀況、栽種過程及農作收成的果實，體驗一日農夫的樂趣。

新竹市農會總幹事鍾祥銘說，農會提供新品種彩虹蘿蔔種子與農友合作，在港南里約2公頃的農地種植，去年年11月底灑種，整個成長過程施肥、澆水、除草及病蟲害防治，經由農民悉心照料，才能在今年2月順利收成。

新品種彩虹蘿蔔僅供體驗並無販售，採收後田地即將播種水稻。市府產發處指出，採紅蘿蔔栽種期間若遇大雨，需費心做好排水處理，否則種苗容易夭折，影響收成。彩虹蘿蔔的品種特色為皮薄，可以不用削皮清洗後就烹煮。若是不進行烹調直接生吃，口感鮮甜帶點辛辣感，也適合拿來做醃漬調理。

趁著假日帶小朋友參與活動的陳媽媽表示，能帶著小孩體驗農民採收的樂趣，不但能趁機讓小孩遠離3C產品，大人也藉此放鬆平日忙碌的身心，是值得推廣的活動，也期待能夠持續辦理相關農作親子體驗活動。

新竹市長高虹安也到場參與，她說拔蘿蔔活動讓市民了解農地環境、蘿蔔的生長狀況、栽種過程及農作收成的果實，體驗一日農夫的樂趣，同時也能了解從產地到餐桌的食農教育理念，並推廣農民辛勞種植的農產品。