新北市近日發生人倫悲劇，因公衛人員聯繫不上個案，警方破門發現楊姓1家4口出現3人死亡，僅1名長者倖存，引發社會大眾關注。為避免類似憾事再次發生，衛福部次長李麗芬9日主持檢討會議，請新北市政府就事件發生始末、處理情形、檢討結果進行說明，要求各縣市3 個月內將盤點未進入服務體系但具高照顧負荷家庭，造冊並結合鄰里系統定期關懷，倘發現有福利需求，應即進行通報。

高齡社會下，家中有長者、身心障礙者須照顧的家庭增多，更有照顧者本身是 65 歲以上高齡者，同時要照顧身心障礙家人。衛福部要求各縣市政府加強網絡合作、專業人員應落實到家面訪評估、強化鄰里支持系統，以及加強宣導，讓家庭照顧者瞭解相關服務並獲得協助。

衛福部要求各縣市政府立即落實社工、公衛護士等相關專業人員於執行各項服務措施時，須家庭訪視者，務必確實到宅訪視評估。對於服務資訊相對不熟悉或無接受服務意願的民眾應主動說明、積極協助，並精進社政、衛生、勞政系統與社區鄰里之跨網絡合作。

另外，衛福部也要求各縣市於 1 個月內就最近 1 年內曾進入服務體系的高照顧負荷家庭，如家中有 2 名身心障礙者、精神疾病患者、符合高照顧負荷指標的脆弱家庭，瞭解其需求，即時引入相關資源協助，亦要求3 個月內盤點未進入服務體系但具高照顧負荷的家庭，造冊並結合鄰里系統定期關懷，倘發現有福利需求應即進行通報。

為提升服務品質，衛福部表示，將透過教育訓練，精進相關專業人員服務技巧與風險評估能力，並透過宣導，讓民眾了解相關服務並獲得協助，且通盤檢視目前各項服務機制，以能及早發掘潛在服務需求之家庭，適時給予家庭支持與協助。衛福部為讓老人、身心障礙者獲得適切照顧，並減輕家庭照顧者負荷，已推動長照 2.0、家庭照顧者相關支持服務，民眾如需要諮詢或服務，均可就近洽社福中心協助。