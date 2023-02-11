為提倡運動風氣，促進市民身體健康，嘉義市政府與由華人文創設計旅店龍頭品牌承億集團共同主辦的 2023 承億盃全國羽球錦標賽11日上午在嘉義市港坪運動公園體育館舉行開幕活動，由嘉義市長黃敏惠、承億集團創辦人戴俊郎、羽球天后戴資穎父親戴楠凱、中華民國羽球協會理事長張國祚及嘉義市議會陳姿妏議長等貴賓一同出席，為來自各地的羽球好手加油打氣。本次賽事共計約2000 位選手參賽，現場選手你來我往拚戰不休，展現激昂的鬥志，非常振奮人心。

市長黃敏惠表示，感謝承億集團戴俊郎董事長以及團隊用心規劃這場盛大的賽事，讓全台好手可以齊聚嘉義市，這裡有最好的比賽場地，大家彼此觀摩學習、切磋球技，透過賽事讓羽球運動更加富有趣味及挑戰，祝福每個人都發揮實力、獲得最佳成績，此外，也歡迎來自全國各地的好手比賽之餘也要逛逛這座美麗的幸福城市。

市長黃敏惠(左2)表示，感謝承億集團戴俊郎董事長以及團隊用心規劃這場盛大的賽事，讓全台好手可以齊聚嘉義市(嘉義市政府提供)

承億集團董事長戴俊郎表示，本次的活動特別感謝敏惠市長提供我們這麼優質的比賽場地，也謝謝嘉義市議會的支持，今天戴爸爸也特別到活動現場替大家加油打氣，祝福選手都能旗開得勝。戴俊郎董事長說，自己工作忙碌之餘唯一喜愛的球類運動就是羽球，為鼓勵員工培養運動習慣還特別為員工聘請教練授課並成立羽球隊，出資籌辦 2023 承億盃全國羽球錦標賽，就是希望藉由賽事來邀請各路好手一同切磋，享受比賽的樂趣。

承億集團董事長戴俊郎表示希望藉由賽事來邀請各路好手一同切磋，享受比賽的樂趣。(嘉義市政府提供)

教育處表示，2023 承億盃羽球全國錦標賽自2月7日起開打至2月12日共計六天，賽事分為六大組別，包括公開組、分齡組、社會組、大專校院、學生組及 EMBA 邀請組共1,376場賽事，近2,000位好手參加，為嘉義市 2023 年首場大型賽事! 此次賽事由嘉義在地知名企業承億集團出資主辦並提供高達87萬元的獎金獎品與承億集團旗下共 8 間飯店的住宿券，吸引來自台灣各地羽球好手齊聚嘉義參賽，選手中更不乏羽球強手，如前國家隊球員楊仕政、邱翌如以及世界壯年錦標賽國手黃秋忠、李卓群，羽球天后戴資穎的陪練員簡富紘等人，皆共同參與賽事大展美技，希望透過推廣全民羽球運動並廣納各路羽球好手，能培養下一位為台灣在國際爭光的羽球明星!