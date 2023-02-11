草嶺櫻花季2月1日登場，其中149甲草嶺隧道口的青山坪農場已完全盛開，草嶺石壁的櫻花估計月中會開到8成，累計迄今已3萬人追櫻賞花，雲林縣府從今（11日）起至3月5日加開一趟從斗六出發的免費賞櫻專車。

149甲草嶺隧道口的青山坪農場已完全盛開，現在賞櫻正是時候。（翻攝張麗善臉書粉專）

草嶺青山坪櫻花向來最早開，上周已完全盛放，有寒櫻、枝垂櫻、河津櫻、山櫻、福爾摩莎櫻、八重櫻，從草嶺隧道旁直到青山坪農場，一片落英繽紛美景，本周更是「櫻花」怒放。

草嶺櫻花季自2月1日登場，迄今有3萬人上山追櫻。（雲林縣府文觀處提供）

文觀處長陳璧君表示，草嶺石壁的賞櫻勝地九芎神木、石壁仙谷、蘇家農場、美人谷、雲嶺之丘，目前也開了3成，以氣候推估，本月中旬花況可盛開8成左右，此處可賞山櫻花、紅粉佳人、富士櫻、李花、梅花等。

上周末草嶺山區湧入賞櫻客，雲林縣府交通管制以維持車輛進出暢通，禁止路邊臨時停車的路段包括草嶺第一停車場至青山坪咖啡農場入口處、草嶺地質公園入口處、縣道149甲線叉路與蓬萊瀑布入口處、東𤧥山莊至九芎神木入口處，去年開闢的2個大型停車場發揮疏通效益。

縣長張麗善表示，草嶺櫻花復育有成，今年花況綻放穩定，遊客賞櫻拍照打卡照片放送下，平日就已吸引遊客上山，假日人潮更多，今年春節期間至今有3萬人次上草嶺賞櫻。

雲林縣府從今（11日）起至3月5日加開一趟從斗六出發的免費賞櫻專車。（雲林縣府提供）

縣府工務處長汪令堯表示，因應草嶺賞櫻人潮眾多，701市區公車（台灣好行－雲林草嶺線）自2月11日起至3月5日的周五、周六、周日，加開一趟40人座大客車，停靠點為斗六、荷苞村、草嶺，只要持電子票證上下車完整刷卡，即可免費搭乘，不限次數、里程，乘車費用由雲林縣政府補助。

欲搭乘的民眾搭乘前一天致電台西客運斗六站（05-5322016）預約，每日預約人數上限60人，保留20人現場領取號碼牌候位。

陳璧君表示，草嶺石壁是雲林縣第一個森林療癒基地，縣府結合社區發展協會推因應草嶺櫻花季每周六1梯次、每梯次16人的導覽活動都額滿，足見目前追求健康療癒及健康旅遊的民眾很多，未來將持續規畫森林療癒體驗活動。