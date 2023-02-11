兩岸緊張氣氛引起國際擔憂台海恐成為下一個開戰熱點，美國軍方官員、智庫接連針對台海戰爭時機點作出預測，不過前海軍司令陳永康認為，中國大陸一旦開啟戰端，自身經濟也會受到莫大損失，若以國際航線圖對照去年八月圍台軍演來看，上海洋山港、寧波舟山港恐怕就要停擺了，其他國家也承擔不起這個航線中斷的風險。

陳永康今天應「談判管理與正經藝文講堂」邀請，以「面對台海風雲巨變－前瞻未來衝突場景」為題發表演說。

針對近年來美國各界預測台海開戰的時機點，陳永康分析，美國官方機構以其「整體國家利益」為前提，從綜觀全球格局出發，考量區域可能發生的風險，提出維護最大美國國家利益而代價由區域均攤之可行方案。另一方面，美國民間智庫以「團隊利益」為前提，從各自團隊觀點出發，善用區域可能發生的風險，營造有利的社會氛圍，創造團隊績效與主導研究趨勢及聲望的預期效果。

陳永康認為，如果以各種圖像去驗證，中共武力犯台的風險不如現在各界所想像的高。舉例而言，若以國際航線圖對照去年八月圍台軍演來看，上海洋山港、寧波舟山港恐怕就要停擺了，何況中共在演習前還要通報商船、漁船，因此可以判斷不太可能會發動突襲。

陳永康強調，用國際航線圖來看，台海這地方發生戰爭不可能不引起其他國家的損失，台海衝突不只是兩岸衝突，南海國家、日本、韓國都會被捲入，這個航線誰都不能承擔中斷的風險，「戰爭的風險可以用圖像呈現，不要只憑大家的想像。」