卡通「庫洛魔法使」是許多八年級生童年共同回憶，慶祝動畫播出25年，「庫洛魔法使閃耀派對」即日起到3月7日在新光三越中港店登場，現場布置五座全新戰鬥服、14米長小櫻畫框牆等10大拍照打卡點，要讓庫洛迷拍好拍滿。

「庫洛魔法使閃耀派對」在新光三越中港店登場，主辦單位也推出50款台中快閃店搶先推出的周邊商品，消費滿額就送限量卡套和精美卡牌。（馮惠宜攝）

卡通「庫洛魔法使」在智能手機還未問世前是許多8年級生兒時必追的卡通，動畫問世25年來在全球各地擁有許多粉絲，此次「庫洛魔法使閃耀派對」，展區分為故事介紹、拍照打卡點與商品銷售等3大區。

「庫洛魔法使閃耀派對」現場展示「25年限定戰鬥服拍照造景」以及精緻「透明牌拍照牆」讓粉絲化身擁有神奇力量的透明牌。（馮惠宜攝）

進入展場首先看到長達14米的「小櫻造型畫框外牆」，接著還有「小櫻、知世歡迎牆」滿足粉絲和主人公同框的需求，另外更有穿著五套限定戰鬥服的百變小櫻「主視覺打卡牆」。

進入故事介紹區後，透過「作品概要說明」、「服裝設定展示區」及陳列主要角色說明的「人物介紹牆」，讓粉絲快速復習劇情！緊接著就來到五座展示為了慶祝「庫洛魔法使」動畫播出25年所設計的五套戰鬥服「25年限定戰鬥服拍照造景」，不論是俏麗粉色澎裙搭配雪白翅膀，還是甜美紅心多層蕾絲洋裝，又或是雪白華麗裝飾了金絲和飄逸羽毛的水晶禮服，每座仔細陳列戰鬥服細節與配件，夢幻到讓人想尖叫；旁邊還有精緻「透明牌拍照牆」讓粉絲化身擁有神奇力量的透明牌。

最後，主辦單位也推出有著封印之鑰、夢之鑰、星之鑰、小可、斯比及小桃等6款圖樣的「造型雞蛋糕」、造型可愛指數爆表的「小可杯子蛋糕」，更有粉紅蕾絲「戰鬥服造型圍裙」及小櫻和小可「造型抱枕」等近50款台中快閃限定周邊商品，消費滿額就送限量卡套和精美卡牌。