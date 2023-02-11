不少人去燒烤店或是火鍋店，都會點上肉品牛五花、雪花牛，然而，就有男子在1處建築物旁發現看上去像似「巨型牛五花」的破碎帆布，整片攤開垂掛在一旁的屋簷上，而這片帆布上依稀可見寫著「國立台灣師範大學全國校...」；發揮想像力的原PO表示這像極了「牛五花」，也引起網友熱烈討論「油質豐富烤起來很香」，另外也釣出藝人黃豪平在貼文留言。

一名男子在臉書社團「路上觀察學院」發文，並上傳1張照片，從照片中可見，在某公寓建築物旁的空地，該空地雜草叢生，且堆滿許多廢棄物，然而，有一片疑似是「紅白」帆布條，整片攤開垂掛在一旁鐵皮屋簷，其帆布上依稀還可見到幾個字寫著「國立台灣師範大學全國校...」；對此，原PO發揮創意的想像力在貼文寫下「牛五花」。

有男子在路邊一處廢墟發現「巨型牛五花」，分享在網路後引起網友紛紛討論喊餓。（翻攝自臉書路上觀察學院）

貼文一出，網友紛紛留言表示「這應該是霜降牛」、「油花分佈均勻」、「好大一片，要用什麼涮啊」、「看著(油脂)均勻的分配，應該是雪花牛」、「哪家火鍋店的廣告？」、「這片放上烤網感覺會發爐」、「這個讚..還沒看文字，第一個想法也是牛肉」、「還帶雪花，不便宜呀」、「油質豐富烤起來很香」、「肉品行家」。

另外，這篇貼文也釣出藝人黃豪平留言「等等這到底原本是什麼！」，也獲得其他網友回應表示「應該是帆布吧還有字的樣子」、「殘破不堪的廣告帆布，如今已變成火鍋內的牛五花」、「抓野生豪平」、「原本是隻牛」、「原本應該是牛肉片」、「我覺得他原本是一頭牛」、「補習班招生廣告布條之類的」。