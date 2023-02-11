楊子儀（左）被附身後，含情脈脈看著黃姵嘉（右）。（公視台語台提供）

楊子儀河邊遍尋不著張耀仁。（公視台語台提供）

由黃姵嘉、張耀仁、楊子儀主演的奇幻愛情台語劇《再見之後》，最新一集相當催淚，黃姵嘉與楊子儀一起旅行，張耀仁心疼女友難過，便附身在楊子儀身上，從背後環抱女方，用《小王子》故事暗示他將住在星星上面保護著她，淚崩向女友道別，「我愛妳，再見！」雙方不捨地凝視彼此，張耀仁捧著黃姵嘉的臉含淚親吻。而回過神來的楊子儀這才意識到張耀仁的離去，與黃姵嘉相擁，雙雙痛哭失聲。

事實上這幕道別戲在拍攝時就讓全部人激動哭翻，張耀仁透露附身時楊子儀會先演一次，他再重複演一次，「子儀哥先拍，我在鏡頭外也跟著講台詞，感覺就開始湧上來了，雖然我從背後抱她，彼此沒看到對方的臉，但我們當下都可以感受到情感的流動，演完整個臉都麻麻的，感覺電力很強烈，是演戲或人生當中一種可遇不可求的時刻。」

黃姵嘉也認同這幕戲印象最深刻，「這場告別之吻，知道這個人真的要離開了，自己也該繼續往前了，那個吻心裡酸酸的。」楊子儀也記得環抱這幕，直呼真的好捨不得。

這集也將揭曉張耀仁失蹤經過，原來他一回國還沒來得及見女友跟家人，就先和楊子儀相約山上露營，前一晚兩人還在河邊喝酒談心，隔天河水暴漲把營帳都沖毀，差點溺斃的楊子儀從水中掙扎醒來，四處大喊卻怎麼找也找不到張耀仁的身影。楊子儀和黃姵嘉旅行來到河邊，看著眼前景象讓楊子儀不禁自責大吼，「學弟，你到底在哪裡？這一切都是我害的！」忍不住崩潰大哭。

《再見之後》每週日晚間8點公視台語台、晚間10點華視頻道播出。