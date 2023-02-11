平溪天燈節今（11）日登場，新北市長侯友宜邀請基隆市長謝國樑、台北市長蔣萬安及桃園市長張善政一起參與活動，並在活動前先行舉辦北北基桃四縣市合作交流會議，侯友宜會前致詞表示，今天會議主題很明確，就是「友好連結攜手共好」。

侯友宜說，平溪天燈節被世界知名出版商稱為「一生必遊的景點節慶」，也被國際媒體CNN稱為全球52件新鮮事之一，所以藉由平溪天燈節來為全國民眾祈福，同時也藉這個機會跟3位市長站在一起，成立北北基桃合作交流平台，來讓4個縣市的千萬人共好。

雖然交流會議為閉門會議，但侯友宜強調，今天所討論的內容，在會後也會向外界報告，會中會討論許多議題，這些議題將來也會成為4個縣市的共識，未來如何快速、有效率地分享各項資源，讓4縣市能夠共同攜手合作，所以今天的主題很明確，就是「友好連結攜手共好」，因為北北基桃率先共好，讓台灣共好。