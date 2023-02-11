卓奧特職業生涯首次打WBC。(美聯社)

睽違6年WBC（世界棒球經典賽）再度舉辦，作為衛冕軍的美國誓言二連霸，徵召了眾多大聯盟明星戰將，由天使頭號球星「神鱒」卓奧特（Mike Trout）扛起隊長重任，率領貝茲（Mookie Betts）、戈史密特（Paul Goldschmidt）及柯蕭（Clayton Kershaw）衝擊冠軍，光是這4人就拿下了6座年度MVP獎項，資歷相當驚人。

上賽季國聯MVP分佔一、三名的戈史密特及艾瑞納多（Nolan Arenado），將是美國隊先發不動一、三壘手，剛與費城人簽下大合約的崔伊騰納（Trea Turner）鎮守游擊大關，外野部分由卓奧特、貝茲坐鎮，上述球星一共奪下20座金手套，無論打擊或是守備能力，美國都是名列前茅。

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先發輪值由柯蕭、溫萊特（Adam Wainwright）領銜，不過兩人早已過了生涯顛峰，也都是頭一次參與WBC，原本有意效力美國、上賽季投出生涯最佳2.90防禦率的巨人王牌韋伯（Logan Webb），意外不在30人名單上，相較於打者群，美國投手陣容沒有太多家喻戶曉的名字。

2017年WBC冠軍成員，6年過去後僅戈史密特及艾瑞納多仍在陣中，該年奪冠的13名投手未能重披美國戰袍，陣中多數球員在進入職業賽場後都是首次為國出征，缺乏國際賽經驗是一大劣勢。本屆美國與英國、墨西哥、加拿大及哥倫比亞分屬C組，首戰將是3月12日對陣英國隊。