2023陽明山花季今日正式登場，台北市長蔣萬安今出席開幕活動時表示，本次陽明山花季綻放了各品種的櫻花，賞花路徑周圍還有6個藝文館舍，花季更結合活力四射的街舞大賽，賞花結束還可以到士林品嚐下午茶逛夜市、到台北表演藝術中心欣賞花燈。他強調，市府不斷推動地方與產業結合，盼以活動方式活絡整體經濟產值。

2023陽明山花季11日登場，台北市長蔣萬安（左二）與市議員黃瀞瀅（左起）、陳重文、林杏兒等人出席花季開幕典禮，邀請民眾一起到陽明山賞花踏青。（張鎧乙攝

台北市公園處說明，今年特別在2月25日舉辦「台北櫻花盃街舞大賽」，集結青少年們在櫻花紛飛時刻展現舞技，獎金總額超過10萬元。另外，以「陽明春曉」為主題的陽明山花季也集結陽明山上的6個藝文館舍，包含辛亥光復樓、文化大學華岡博物館、陽明山中山樓、陽明書屋、林語堂故居和閻錫山故居，共同辦理「草山百年風華─陽明山館舍串聯活動」，各館舍不但在花季期間推出不同活動或優惠，前200名報名並完成線上集點者，還有機會獲得特色紀念品大禮包。

公園處指出，位於陽明公園內的辛亥光復樓是為了紀念辛亥起義一甲子所建，除了中式雕梁畫棟的外觀，今年特別在2樓舉辦「東西方論戰」畫展，由藝術家劉寶鳳循著中西美術史上的名作欣賞與體會，從中演繹出水墨畫發展方向，在東方水墨畫與西方油畫兩種不同的視覺領域中，創造東西方繪畫風格新論點與新思維，同時老師也從中展現熱愛繪畫不變的初衷。

除了舉辦畫展，市府也邀請服裝設計師林卉祺與劉寶鳳聯合設計、創作四套服裝，以畫作為靈感創造出獨一無二的台灣意象之洋裝系列，透過服裝帶領大家感受劉寶鳳畫筆下的台灣美景，同時現場也辦理婚紗攝影展，展示在地里民在耄耋之年體驗青春時穿上婚紗的喜悅。

另外，陽明公園於2月25日上午10時到12時也特別規畫山城導覽闖關趣活動，結合在地志工導覽，從中了解到陽明山花卉、歷史文化以及環境教育，民眾可以至陽明公園花鐘廣場活動服務台索取集章卡片，完成集章後將可以獲得陽明山花季限定紀念品，限量500份送完為止。

公園處提醒，民眾們規畫賞花行程時，不妨也到周邊商圈走走，陽明山花季活動與各大業者合作，在花季期間共有50間特約店家提供花季專屬優惠，包括美食、飲品、甜點等各式各樣的類型，豐富賞花行程，到陽明山享受舒心一日遊，在百花綻放的陪伴之下，共度陽明山春日美好時光。

蔣萬安表示，陽明山花季舉辦超過一甲子，在每個春天季節裡，寒櫻、山櫻花、八重櫻、昭和櫻、吉野櫻以及平戶杜鵑、金毛杜鵑相繼綻放，今年陽明山花季也與許多旅行業者合作，市府不斷的在花季期間推動地方與產業上的結合，希望以活動的方式活絡整體經濟產值，讓更多的店家受惠，創造觀光人潮並帶動商業的發展。歡迎市民朋友們在這天一同到陽明公園共襄盛舉，享受春日悠閒時光。

蔣萬安說，這一次陽明山花季還結合很多活動，包括開幕典禮上活力四射的街舞表演，就是呼應市府特別舉辦的「台北櫻花盃街舞大賽」，總獎金高達10萬元，這次以花為主題與街舞進行結合，營造春天百花盛放的美景，希望大家來賞花感受在地特色，同時也可以欣賞到年輕朋友的活力。

最後蔣萬安強調，民眾到陽明山花季賞花後，還可以順道去士林夜市走走，或是去附近的萬麗酒店喝個下午茶，旁邊的士林官邸也能欣賞鬱金香，最後還能到台北表演藝術中心欣賞花燈，一整天都可以在士林好好地走走逛逛，品嚐美食喝喝下午茶，希望花季活動3月19號結束前，有非常多的好朋友前來欣賞。

另外，有媒體詢問，蔣萬安是否還會有和228受難者家屬會面，或是會有相關紀念活動？他回應，這一直是他非常關切的議題，會請文化局再做安排。