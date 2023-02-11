「台東晚崙西亞盃封路計時挑戰賽」今日起在泰源幽谷舉行，有來自全國賽車好手參加。。（民眾提供／莊哲權台東傳真）

「台東晚崙西亞盃封路計時挑戰賽」今日起在東河鄉泰源村一連舉行兩天，當地居民說，整個山谷都是轟隆隆的引擎聲，真的很吵，鄉公所並未事先宣導，居民完全不知情；主辦單位表示，從車輛集結點到比賽點的行經路線都限速30公里，盡量以不對居民造成困擾為主。

尚德社區發展協會理事長陳人鼎表示，從昨天開始，整個山谷就非常吵，雖然主辦單位申請路權，也向警察機關申請道安計畫，但是都沒有宣導、沒開公聽會，也未跟居民討論，車隊在只有1線道的馬路中央行駛，造成居民行的不便，大量車子占滿山谷，而且集結點在金樽，1天要通過4次，很不合理，居民備受困擾，村長抗議電話接不完。

台東縣賽車運動委員幹事陳柏蒼表示，「台東晚崙西亞盃封路計時挑戰賽」11日起在東河鄉泰源村一連舉行兩天，共有70輛來自全國各地的賽車參賽，比賽地點在東23-1的0公里處到東40的2公里處，全長14公里實施封路。

陳柏蒼說明，這次賽事集結點設在20多公里外的金樽漁港，車隊出發到賽場時有前導車，規定速限30公里，山路靠右行，每梯次7到8台車，時間間隔30分鐘，警方也設點攔檢，他強調，「行經路線不是比賽路線」，盡量以不對居民造成困擾為主。

陳柏蒼提到 ，這次賽事目的是將賽車運動與觀光旅遊相結合，以「晚崙西亞盃」為名，就是要宣傳當地特色水果，宣傳瀏覽量已達110萬人次，而將集結點設在金樽漁港，也吸引不少外客消費、住宿。

東河鄉長葉啟伸說，辦理賽事前都有向村長說明，東23線在3年前花了2億多元開通，除了是景色優美的旅遊路線以外，也可做為鹿野熱氣球塞車時的替代道路，希望透過賽事，讓更多人知道有這條路，可提振地方觀光與產業。