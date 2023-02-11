報告表示，全球增長背景已變得明朗，大陸經濟重啟節奏的加快以及全球金融條件拖累的消退和歐洲天然氣價格走低，促使該投行進一步上調預期。

報告認為，大陸經濟重啟將通過內需、國際旅行和大宗商品三個管道直接對全球增長帶來積極影響。其中，經濟重啟預計將使2023年大陸內需增加5％，這將帶動大陸貿易伙伴向大陸的核心商品出口，大多數亞太地區經濟體經濟增速將因此提高0.4個百分點左右。

報告表示，大陸對外國服務的需求將復甦，尤其是國際旅遊方面。預計在下半年，旅遊會大部分恢復常態，這將提振外國的GDP。大陸重啟很可能會提振大宗商品需求和價格，尤其是石油。今年中國日均石油需求將至少增加100萬桶，布蘭特原油期貨價格預計將每桶上漲15美元。

報告說，雖然大陸經濟重啟對亞洲以外國家GDP的直接提振效果是溫和的，但包括全球金融條件的改善和與其他國家貿易的增加在內，大陸經濟增長的整體溢出效應將會更大。