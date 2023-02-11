25歲台灣花蓮阿美族青年曾聖光赴烏克蘭參軍陣亡，台灣雷伊漢勒世界公民中心（簡稱台灣中心）協助發起募款已結束。不過執行長裘振宇被指重啟募款，當事人透過臉書回應，募款活動結束，沒有再執行線上募捐行為；家屬曾媽媽原本今下午要說明，曾的姊姊也透過臉書強調，有收到委託募款款項，但對之後募款不知情。

日前土耳其發生規模7.8強震，世界各國捐款、物資不斷湧入，長期在土耳其的「台灣-雷伊漢勒世界公民中心」也發起募款。不過，科技專家許美華10日在臉書揭發「台灣中心」內幕，指台灣中心曾幫的阿美族勇士曾聖光募款，沒想到募款專案時間結束後又重啟，外界質疑，裘振宇若未經家屬同意，有詐欺取財罪嫌疑，引發外界關注。

台灣中心今天在臉書發出長達3千字長文解釋說明，內容指曾聖光不幸在烏克蘭戰場罹難，家屬透過友人R聯繫台灣中心執行長裘振宇，發起勸募籌措喪葬費，之後協會亦依照雙方簽署結案時間（2022年11月25日）結束募款活動，關閉捐款系統，在4天內處理款項清點與收據開立，於11月30日將款項全數交付聖光家屬，其中不乏善心人士詢問希望加入捐款，協會也都以專案已結束為由婉拒。

台灣中心強調，事件結束後，協會也收到聖光家屬親筆簽名的感謝信，協會自結束募款活動至今，沒有再次執行相關線上募捐行為，線上捐款系統也從未開啟過。

曾媽媽則透過花蓮縣議員胡仁順表示，預計今天下午6時曾媽媽下班對外說明過程，到下午4時曾聖光姊姊透過臉書發出2點聲明表示，去年11月8日至11月25日，委託「國際人道建築與教育協會」協助「聖光回家了」募款，並11月30日收到了一筆款項。

曾姊姊說，在委託時間結束收到上述款項後，就未收到來自協會的任何款項。對11月30之後的募款皆不知情，也沒有收到來自該協會的款項。姊姊感謝幫助過他們的協會與各界善心人士，請大眾給予媽媽與家人隱私空間。

胡仁順表示，尊重家屬決定，他不清楚募款過程，只是協助家屬對外說明釋疑。曾聖光不幸在烏克蘭戰場罹難後，在外交部、烏克蘭政府、軍方及烏國友人協助下，快速完成相關程序，罹難者曾聖光骨灰靈體已返鄉安置，家屬表達感謝也希望恢復平靜。