電影《露西》監製、法國名導盧貝松（Luc Besson）之妻維吉妮貝松（Virginie Besson）9日下午和台北市長蔣萬安與文化局長蔡詩萍會面，她此次來台勘景，就是為了打造以台北為藍圖的動作喜劇片《周末在台北》，全片也將全部在台北以及相關的台灣縣市拍攝。台北市議員李彥秀透露，《露西》過去會選擇台北為主場景，就是因為台北民眾的熱情與市府的效率，期待這次台北市這次能再度掀起一波觀光熱潮，讓更多國際友人愛上台北。

李彥秀說，《周末在台北》全片將以台北為主場景，預計台北市政府、市議會；萬華的西門町、中山堂、洛陽停車場；士林的北藝中心、社子大橋、市中心的大巨蛋、小巨蛋以及南港的北流等，都是拍攝的重要景點。國際大導演及團隊前來台北取景、拍攝，甚至以台北為名，對台北甚至台灣的國際形象有絕對的幫助，所有的台北市民都表達熱誠的歡迎。

李彥秀透露，《露西》2013年決定在亞洲取景拍攝，並相中包括台北在內的幾個亞洲重要城市，最後選擇台北為主場景，並非台北提供的資源最多、或是場景最漂亮，而是台北民眾的熱情與市府的效率。

李彥秀分享，《露西》拍攝期間，製作團隊工作人員臨時要趕回法國處理事情，前一晚發現完全沒有機位，只好求助市府；市府當晚協調航空公司終於協調出兩個機位，讓工作人員第二天一早能順利搭機返法，讓盧貝松團隊印象深刻。而盧貝松偏好美食，對台北小吃情有獨鍾，時任台北市長郝龍斌不但親自陪同盧貝松及團隊前往鼎泰豐品嘗美食外，拍攝期間更準備鳳梨酥等小點心慰勞攝影團隊。

李彥秀說，盧貝松更是第一位獲得台北市市鑰的國際導演，他前往台北市任何一個地方，都會受到榮譽市民般的禮遇以及行政協助，市府並設專人專線，隨時協助解決拍攝團隊在台北期間的大小事。

李彥秀指出，《露西》拍攝期間也曾發生拍攝團隊與狗仔的衝突，以及圍觀民眾影響拍攝進度，但市府團隊也在第一時間處理解決，並出面公開呼籲，這些都是盧貝松再次選擇台北作為電影主場景的關鍵因素。盧貝松曾說「電影是城市行銷最好的管道」，因此李彥秀盼望在疫情解封之際，又有國際大導演前來台北拍攝電影，台北市能夠在觀光與行銷上又掀起一波熱潮，讓更多的國際友人愛上台北。

台北市長蔣萬安（中）近日在臉書透露法國名導盧貝松（Luc Besson）將重返台北拍攝電影，讓台北再度登上國際影壇。蔣萬安11日受訪時表示，他已承諾會全力支持，給予劇組必要的協助。（張鎧乙攝）

蔣萬安早上也表示，北市府會全力協助《周末在台北》劇組拍攝，也希望劇組多多用台北在地拍攝人才，多多行銷台北，讓台北登上國際舞臺。他說，劇組已經去看了北流、北藝、小巨蛋、大巨蛋，還有尋找北市特色的巷弄街道，劇組說台北融合傳統老街和新式現代建築，讓他們非常驚艷。由於盧貝松十年前在台北拍完《露西》時，就有承諾還會再回來，所以這次北市府也非常期待。