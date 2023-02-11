真的太尷尬！一名男網友崩潰表示，幾乎每天晚上8點多，家裡的電視就會被陌生人投影超重口味的成人片，讓他不知如何和小姪女解釋，「為什麼切菜切到一半沒有穿衣服」，貼文一出讓許多網友笑說「吃重鹹的」，甚至還有人模仿小姪女的口氣留言：「媽咪！今天佩佩豬演得怪怪的」。

原PO在臉書社團《我是永和人》發文向「永X路的鄰居」喊話，表示自己家裡的電視常常一到晚間就會突然被開啟投影功能，且播放的還是不倫、50路等特殊成人片，讓原PO感到非常困擾，直說：「你大概晚上8點下班很辛苦我知道，但我真的無法跟我姪女解釋，為什麼切菜切到一半沒有穿衣服」。

貼文曝光後，吸引千名網友朝聖，留言笑說，「可能切菜太熱，要脫衣服」、「這人口味吃重鹹的」、「比隋棠的鄰居更誇張」、「姪女：媽咪！今天佩佩豬演得怪怪的」、「道德在哪裡？羞恥在哪裡？良知在哪裡？番號是多少」、「可以考慮連結回去幫他放個佛經，讓他清淨清淨」。

不過也有網友好奇，明明是連接不同網路，為何可以投影到同一台電視？引來內行人解答，現在手機投影智慧電視未必要使用相同WiFi，單純靠行動網路一樣能搜尋到電視。另外，也有網友詢問：「你家的密碼是4個0？再不改密碼，你家會有看不完的謎片」，原PO也在底下回覆證實，真的是「0000」，讓許多網友再次笑翻。