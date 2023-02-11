2022九合一選舉牽動2024總統大選，藍綠白都想奪得總統寶座，引發各界關注。而今（11）日臉書粉專《工程師看政治》就表示「全國的負債在這幾年陡然飇升，本來國家財務有預算法保護，不能胡亂舉債，但黨上位後，知法玩法，直接用特別預算拿錢，立法院成為橡皮圖章，近五年就拿走兩兆」，更直言「高鐵南延與東延，又是一筆十年2000億的災難」，引發討論。

臉書粉專《工程師看政治》今日在臉書上PO出一篇文章表示，「隨著時間逼近，總統由誰出來選，會漸漸收斂，不過，回過頭來，我們先來看看眼前有多少災難，有多少問題要解決」，他坦言，「首先，過去六年，以抗中為名，美國從台灣撈走太多，單單台積電的先進製程被搬走，就是一兆投資金額的損失，一起被帶走的，還有相關的供應鏈，以及1000至2000名工程師與家庭，這是一個世代＋天文數字的經濟災難，是近二十年來最大，但無法可治的掏空案」。

該粉專更強調，「除此以外，還有上看GDP 3%的軍購、火山佈雷系統、25年250億美元的天然氣採購合約、1400億的波音飛機、無條件的萊豬、輪胎+鋼+鋁的高額關稅，以及裴洛西硬飛來台造成的演習與經濟傷害等等，罄竹難書，數都數不完」，同時也指出「名目上的敵國是對岸，但實際上在削弱我們的人，卻在太平洋的彼岸，一天又一天，我們日漸踏上烏克蘭的後塵，以民主為名的美式操作，是目前國家最大的危機」。

該粉專也提及，「再來是能源問題，原來預期從2025年起，每年會有2500億的電價損失，但它因俄烏戰爭而提早到來，台電在去年已經虧損2600億，今年預計也差不多，換句話說，我們從去年起，相當於每年都發生一個隱形的921地震，不沾刀也不見血，但錢就這樣無聲無息的蒸發掉」。

該粉專更指出，「全國的負債在這幾年陡然飇升，本來國家財務有預算法保護，不能胡亂舉債，但黨上位後，知法玩法，直接用特別預算拿錢，立法院成為橡皮圖章，近五年就拿走兩兆」，同時還有「高鐵南延與東延，又是一筆十年2000億的災難」，他最後也表示，「以上隨便加一加，就有好幾兆的錢在燒，之所以少子化、詐騙、低薪、失業、自殺、高房價、物價上漲，會一年比一年嚴重，跟大型政治災難必有關係，黨不停在上層破壞國家，底層的我們不可能不受害」。