行政院昨宣布，懸缺逾500天的體育署長由47歲國立體育大學教授、足球協會祕書長鄭世忠出任，成為史上最年輕體育署長。桃園市議員凌濤痛批，任命權證實外界「鄭文燦就是地下院長」的傳言，鄭世忠和鄭文燦一起把足球協會當跳板後拚入閣，感嘆閣揆陳建仁只是鄭文燦的提線木偶，陳內閣「用人唯燦」。

凌濤說，大家記憶猶新，去年鄭文燦當選足球協會理事長，當時，鄭世忠也跟著鄭文燦一起擔任足球協會祕書長，鄭文燦卻在當選不到2個月以後就辭掉理事長，如今「燦友友」鄭世忠也將入閣，接任懸缺逾500天的體育署署長，「雙鄭一起把足球協會當跳板、把熱愛足球的人當塑膠、毫不尊重！」

凌濤說，幾天前，剛上任桃園市長張善政才推動改革，將桃園捷運的4位副總，精簡到剩下1位，替市民節省血汗錢。桃園捷運的運量、公司規模沒有其他捷運公司大，卻有這麼多副總，「這不是酬庸什麼才是酬庸？」而過去在田協頗有爭議的鄭世忠，成為體育署署長，也不過只是另一件酬庸罷了！

凌濤說，鄭世忠的任命更證實外界「鄭文燦就是地下院長」的傳言，整個行政院的官位都等著鄭文燦來任命，名義上的院長陳建仁根本完全沒有主控權，只能成為鄭文燦的提線木偶，他認為不只是鄭世忠，未來還有有更多的「燦友友」進入內閣。

凌濤說，地下院長鄭文燦過去可以擔任足協理事長不到2個月就辭職，也可以把桃捷副總的職位變成酬庸的工具，如今又把行政院的官位變成自己政治勢力擴張的工具，國民黨會持續監督，讓台灣人民看清楚民進黨「派系分贓」的惡劣本質。