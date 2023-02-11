丸紅為日本極具代表性的大型綜合商社，經營項目橫跨各種領域，旗下子公司Clairvo Technologies持續在為日本和亞洲其他地區的醫療保健行業提供最先進的優秀技術和產品，Clairvo與晉弘的合作已進行兩年，近期視網膜AI輔助診斷軟體通過日本認證機構審核並核發第二類醫療器材許可，讓雙方的合作開花結果，Clairvo預計將產品銷售至醫療及長照機構。

晉弘的視網膜AI輔助診斷軟體為全球第一可同時提供眼底微血管瘤、出血、軟滲出、硬滲出等視網膜病變之分類、分期及病徵位置的AI軟體，敏感度高達98%以上，特異率高達96%以上，超越目前市面上的產品，能有效輔助醫師掌握病情的嚴重程度，以及視網膜損傷的位置，並輔助非眼科醫師決策病患是否需要轉診至眼科。無論應用於規模較完整的醫療院所或偏鄉遠距診察，皆能提升視網膜病變早期篩檢能量，強化醫療資源使用效率，輔助監控病患視網膜病變控制情形。

除日本市場外，東南亞市場也是晉弘另一個開發重點，多項產品正申請當地許可證，期望透過市場的拓展，將先進技術與產品帶到全球各個需要的角落。