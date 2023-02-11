國民黨新北市議員劉美芳為推廣板橋第一櫻花祕徑「永安公園」，大玩Cosplay選擇扮演櫻木花道。（劉美芳提供）

國民黨新北市議員劉美芳為推廣板橋第一櫻花祕徑「永安公園」，大玩Cosplay選擇扮演櫻木花道。（劉美芳提供）

日本動畫電影《灌籃高手The First Slam Dunk》在台灣票房破億，國民黨新北市議員劉美芳為推廣板橋第一櫻花祕徑「永安公園」，大玩Cosplay選擇扮演櫻木花道，戴上紅色假髮、畫粗眉，身裝球衣與扮演成宮城良田的板橋永安里里長高導民，一起為櫻花祕徑宣傳。

劉美芳表示，《灌籃高手》無論是年輕人還是已經邁入中年的粉絲，都十分熱愛這齣跨世代的電影，激烈的籃球賽也好似人生競賽，更彷彿是她從政的心聲，必須不斷往前衝刺、為民打拚、無畏無懼。

劉美芳表示，打扮成櫻木花道純屬好玩，也想突破以往的形象，試試看女扮男裝的感覺。但更重要的，要為板橋介紹這條獨一無二的櫻花祕徑，每到櫻花綻放的季節，不同品種的櫻花將整個公園妝點得繽紛多姿。

另外，除了整個修整過的人行步道外，還協助設置了舞台以及夜燈，到了晚上仍能藉著燈光投射展現夜櫻的美麗。未來希望能讓板橋各角落呈現出更多元的美感，成為一個獨特的觀光城市，吸引更多不同地區的民眾前來遊玩！

劉美芳表示，2月12日下午1時公園廣場內舉辦永安櫻花祭與園遊會，現場更有各色美食供民眾享用，民眾能攜家帶眷一同前來感受櫻花祕徑之美。