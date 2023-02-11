民進黨在2022年地方選舉大敗，外界認為黨內有多名政治人物論文涉及抄襲是原因之一，甫上任的民進黨主席賴清德也稱要對學倫問題進行改革。對此，旅美學者林環牆今日則（11）表示，「賴清德當上了民進黨主席，和稀泥的性格依舊，欠缺道德勇氣面對蔡英文的論文門」，引發熱議。

林環牆提到，總統蔡英文在2019年9月28日狐假虎威藉刑事公訴控告賀德芬、林環牆、彭文正三位學者，以掩飾其論文門醜聞的第三個禮拜。當時賴清德是行政院長，且剛經歷過黨內黑道式初選，滿滿是被蔡英文硬是做掉的「心酸」。然而賴清德不計較自己的下場，還在臉書「院長真心話」上面為蔡英文緩頰，稱「總統都自己公佈學歷和論文了，這點我們絕對予以肯定。」

林環牆表示，自己當時還到賴清德貼文下面做良心的喊話，「賴院長，有空的話，不妨看看我的獨立調查報告。我們每一個人都會面對歷史與良心的審判，誰會心安理得？現在就是與良心對話的時刻！」

林環牆指出，結果賴清德最後選擇了當蔡英文的副手，看起來，賴清德當時並沒有和良心對話；也許有，不過權力的算計讓他失去了對抗邪惡的道德勇氣。現在賴清德當上了民進黨主席，他認為，其和稀泥的性格依舊，再度喊話「權力是短暫的，良心才是永恆」。