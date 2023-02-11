澎湃新聞11日報導，土耳其南部靠近敘利亞邊境6日發生強震。有3個中國民間救援隊組織隊員集結，抵達土耳其和敘利亞災區，開展震後救援，救援隊至少已尋獲21人，其中8人倖存。

公羊救援隊先遣隊7名成員經過13個小時的飛行，於當地時間2月8日下午13時30分抵達阿達納，迅速與當地後勤保障力量匯合組成16人編隊，共攜帶10套救援裝備和大量木支撐套件立即趕赴伊斯肯德倫市救援現場，投入救援行動。

大陸民間救援隊在土敘地震災區尋獲多人倖存。圖為一名成人被成功營救。（圖／公羊救援隊）

公羊救援隊成員稱，當地時間9日上午，救援隊搜尋到2名人員，又於當地時間下午1時30分，聯合土耳其當地救援力量，在貝倫鎮一處民房再次成功救援一戶家庭，包括2名成人、3個孩子，共5名人員。在現場參與救援的公羊救援隊隊長何軍說，2名成人存在不同程度受傷，將立即送往急診就醫，3個孩子未受傷。

2月10日，公羊救援隊從伊斯肯德倫市轉移到安塔基亞市，安塔基亞市位於土耳其南部哈塔伊省，臨近土耳其與敘利亞邊境。在安塔基亞市一處廢墟開展工作時，公羊救援隊攜帶的一隻搜救犬發現一名有生命體徵的倖存者。何軍說，截至當地時間2月10日晚，公羊救援隊已尋獲9名人員，至少已確認7位倖存者。

大陸民間救援隊在土敘地震災區尋獲多人倖存。圖為藍豹救援隊支援地震救援成員。（圖／藍豹救援隊）

此外，據藍天救援隊發布的土耳其地震救援簡報指出，救援隊攜帶了無人機、液壓剪、千斤頂、AED、生命探測儀等救援裝備，分為多個搜索小隊，前往馬拉蒂亞家具市場、馬拉蒂亞研究醫院附近2-15分區等地點開展救援作業。截至當地時間2月10日12時，藍天救援隊在土共找到遇難者11名，倖存者1名。目前還有多個具有生命跡象的工作點在開展營救工作。

此外，藍豹救援隊12名隊員於北京時間2月11日淩晨從上海出發，途經伊朗德黑蘭，抵達敘利亞首都大馬士革，再前往敘利亞震中災區。福建省藍豹救援服務中心理事長黃烽表示，這次藍豹集結了第一梯隊12名隊員，隊員來自江蘇省、四川省等地，都是有六年以上救援經驗的隊員，計畫救援行動時間將持續10至15天。

澎湃新聞報導，北京時間2月11日中午12時左右，黃烽稱，目前隊員剛抵達伊朗轉機，抵達敘利亞之後，將前往阿勒頗和拉塔基亞兩座城市參與震後救援。