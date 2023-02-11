現代人生活緊繃、工作壓力大，背痛是常見的困擾之一，對此，骨科醫師陳鈺泓提醒，多數人對於下背痛多半選擇置之不理，然而一旦遇到4款背痛就應盡快就醫，否則錯過黃金治療期，反而得不償失。

陳鈺泓在臉書粉專發文指出，幾乎每個人都曾有過下背痛的經驗，大多數人會選擇置之不理，或是去按摩推拿，過幾天就好了，且實際上有80％的腰酸背痛都是找不到原因的，不過若是出現以下4種情況，建議前往醫院進行詳細檢查。

▍嚴重外傷或跌倒撞擊後：有可能因為外傷造成肌肉或骨骼受損病變，可以看骨科或神經外科。

▍下背痛伴隨其他症狀：如果出現下肢無力、麻痺、大小便失禁、排尿困難等，就有可能是神經受損，可以看神經內外科。

▍半夜和清晨就背痛：通常與發炎有關，可以看過敏免疫風濕科。

▍發燒和體重減輕：這種情況可以諮詢感染科或血液腫瘤科。

最後，陳鈺泓呼籲，下背問題不要拖，一旦錯過黃金治療期，反而得不償失；此外，也需特別留意長輩的下背情況。