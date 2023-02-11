現今網路上詐騙手法層出不窮，其中Facebook（臉書）更是出現許多詐騙粉絲專頁，直接盜用藝人或名人的名義，導致許多網友受騙。名主持人吳淡如近年屢遭詐騙集團冒用身分，不堪其擾下她終於不忍了，公開點名臉書並提2條件，更霸氣稱願意給100萬元年薪。

吳淡如今（11）日下午在臉書嚴正發聲，公開點名臉書說要談一談，並提出2條件，「不要屏蔽我，請屏蔽利用我的詐騙集團」，更直言這對他們來說應該不難，還霸氣加碼表示，「我付你1,000,000（元）年薪如何？」。她更在底下留言說個人見解，「如果他們有這個機制，不但可以賺到錢而且股價不會狂跌」。

原來因為吳淡如經常在臉書上分享理財心得，似乎遭詐騙集團看上，曾出現以她名義教導投資，卻是行詐騙之實；吳淡如在去（2022）年還分享友人特地潛入詐騙群組，發現對方教「反詐騙」，讓她看傻眼，但她也不斷呼籲網友：「千萬不要相信」。

許多網友看完也替吳淡如抱不平，留言感嘆臉書真的變了，「詐騙太猖獗，冒用的還很煞有其事」、「上個月連續一直檢舉色情廣告，然後莫名其妙被臉書禁用一周」、「詐騙好可怕，連名人也頭疼」、「一個詐騙比本尊觸及還高的平台」、「吳淡如和陳文茜的名字到邀約參加股票投資群，一個群500人，不知道多少群了」。