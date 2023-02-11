一名男子為現役軍人，在網路上認識年僅13歲的國中少女，兩人迅速交往後男子邀約少女見面，並在公園草坪區的椅子上和少女性交，事後還不斷以「我想看胸部」來逼誘少女回傳裸照。男子獸行曝光後，男子和少女及少女父親以50萬達成和解，但男子卻未依約給付，法官審酌男子的犯後態度，依妨害性自主等4罪判處3年6月。

阿榮（化名）為職業軍人，2021年4月間透過臉書認識年僅13歲的小璇（化名），不久後兩人交往成為男女朋友，兩人在同年5月凌晨時相約到公園約會，阿榮在不違反小璇意願下於草坪區石椅上和小璇性交，食髓知味的阿榮在幾日過後邀約小璇回家嘿咻，同年8月阿榮再約小璇凌晨到公園碰面，並再次於公園石椅上和小璇性交，事後還不斷在臉書上要求小璇拍裸照，小璇父親發現後氣得報警提告。

阿榮辯稱自己不知道小璇未滿14歲，對此小璇證稱自己有在IG的個人簡介上標註國中、14等，雖然雙方還沒交往前小璇曾向阿榮告知自己的年級和真實年紀，但兩人出遊都在半夜，阿榮也未曾到校找過小璇，因此法官認定阿榮主觀上認知小璇為14歲以上未滿16歲之女子。

小璇於警詢證稱阿榮都會開口要求自己拍性感裸露的照片，並指兩人在臉書聊天時，阿榮會索要露胸部的私密照表示「我想看胸部」、「我想看」，若小璇沒拍照，阿榮會因此心生不滿，進而導致彼此吵架，而小璇為了避免衝突只好乖乖拍照給阿榮觀看。

法官審酌阿榮雖然以新臺幣50萬元與小璇、小璇父親成立調解，然而卻未依調解內容給付款項，法官審酌阿榮犯後態度、經歷、家庭生活狀況依3個現役軍人犯對於14歲以上未滿16歲之女子為性交罪，各判有期徒刑8月、8月、7月，依1個引誘使少年製造猥褻行為之電子訊號罪，判3年2月，應執行3年6月，全案仍可上訴。

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